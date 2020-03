Denne sæson dikterer moden igen solbriller, som giver effektiv skygge mod solens stråler, da 70’ernes store solbriller er tilbage.

Det blev blandt andet slået fast under Københavns modeuge, hvor oversized brillestel dominerede catwalken. Selvsamme silhuetter kunne spottes på gaden mellem shows, da modeugens gæster havde valgt at gemme sig bag et par solbriller i 70’er-inspireret design.