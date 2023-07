Dette sporty item, ser vi overalt denne sæson

Det er næppe første gang, vi ser forskellige beklædningsgenstande fra sportsverden. Referencer fra balletten, tennis og ridning, har også været blandt de fremtrædende sporty referencer, der er kommet til syne i modebilledet.

Denne gang retter vi blikket stift mod fodboldverden, der på det seneste har været en vigtig del af stylingen hos influenter som Ella Karberg og hos stylister såsom Frederikke Thiberg og Safiya Qureshi.

Sæsonens hotteste accessory kan peppe ethvert op samtidig med, at de fleste kan finde budgettet til at hægte sig på trenden, hvis man ikke allerede har et par fodboldstrømper gemt i skabet. Fodboldstrømperne har et utal af muligheder, hvad angår styling og kan blandt andet kombineres med et par festlige stiletter, sandaler med plateau, mary janes eller sneakers.

Vi har udvalgt fire par fodboldstrømper, som du kan finde nederst i artiklen.