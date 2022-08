Disse seje jeans gør comeback

Moden går som bekendt i ring, og særligt tendenserne fra 90'erne og 00'erne gør i øjeblikket comeback. Vi ser alt fra cargo-bukser og maxi-nederdele til cropped toppe og mini-skirts, og nu har endnu et item fundet sin vej tilbage i modebilledet, nemlig de hullede jeans.

Bukserne er allerede spottet hos Kylie Jenner og Rihanna, og brands som Givenchy og Khaite sendte modellerne ud på AW22-catwalken iført de velkendte ripped jeans. Udover at ripped jeans er super seje og cool, er det også et par jeans, som er super nemme at style. Keep it simple - og lad bukserne tale for sig selv. Gå efter et par i en mere baggy udgave, og tag dem på til fest med et par farvede stiletter og en enkel tanktop. Eller brug dem til hverdag med et par sneakers og en skjorte.