Disse støvler fra 1973 gør sit store comeback

Den gule støvle gør sit store comeback på modescenen, og den er blevet spottet overalt på Instagram. De fleste bærer den klassiske model fra 1973, men den danske mpdel, Veneda Carter, er også kommet med hendes bud på en nyfortolkning af den ikoniske gule støvle.

Veneda Carter er bosat i Los Angeles, hvor hun blandt andet har arbejdet som personlig stylist for Kim Kardashian - og det er nok også derfor, at Veneda er en af de få (for ikke at sige den eneste) dansker, som kan findes på listen over de knap 200 personer Kim Kardashian følger på Instagram.

Men hvordan bærer men så Timberland støvlerne i 2023?

Der er flere bud på, hvordan de gule støvler skal bæres denne sæson. Går du med den klassiske anklestøvle, er den oftest stylet med et par baggy jeans, og kører du den mere vilde udgave med hæl, styles den utrolig fedt med både den korte og lange nederdel eller de (ellers udskældte) stramme jeans.