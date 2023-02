Disse ultra flatterende jeans vil være overalt denne sæson

Hvilke jeans vil vi have på de næste 12 måneder? Hvis lave jeans og baggy jeans var øverst på listen over vores modeønsker i 2022, er det de helt brede bens tur til at genvinde sin anerkendelse – og de skal gerne være grå. De lavtaljede og smallere jeans forsvinder gradvist fra vores garderober for at gøre plads til mere praktiske og behagelige jeans til hverdagen.

Sig farvel til den lidt for klassiske blå denim (selvom den fortsat er en af garderobens essentielle grundelementer) og byd i stedet den grå buks med brede ben velkommen i din garderobe, som har en talje, der hverken er for høj eller for lav men mest af alt behagelig.

Læs med nedenfor og gennemgå billederne for inspiration – og find vores yndlings grå jeans med brede ben.