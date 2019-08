Du dikterer sæsonens nye tendens

Sæt din hat, som du vil. Både i direkte og i overført betydning. Så let kan den nye sæson beskrives. Men du skal helst gå all in – uanset hvilken af sæsonens to yderpoler, der passer dig bedst: I den ene ende står minimalisten i tøj med enkle, skræddersyede detaljer, i sofistikerede klassikere som Helmut Langs tweedsæt og en symfoni af rene linjer som hos Lemaire og Jil Sander. Alt sammen sikre og bæredygtige valg med en lang levetid.

I den anden ende af spektret lægger designerne til gengæld op til at skeje ud og fortsætte sommerens tendens til at drømme og feste al det alvorlige, der præger tiden, væk for en stund. Med skrappe tone-i-tone-farver (solgul, tomatrød, turkis ...), glamourøst satin, Celines 70’er-knæhøje støvler og silketørklæder, tøj inspireret af 90’ernes technoraves, varmblodede rosenprint som hos Prada og Dries Van Noten (eller hvad med at gå all the way med en brusende kjole i tyl i bedste candyfloss-lagkagestil som hos Molly Goddard) på iøjnefaldende lange kjoler og kapper og masser af logoer, logoer, logoer og statements på alt fra tasker til sko og sweatshirts.