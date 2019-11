Farvel til 90'erne: Nu vender et af de bedste stil-årtier tilbage

70’erne var et mærkeligt årti. Med oliekrisen i 1973 og energikrisen i 1979 indførtes benzinembargoer og bilfrie søndage verden over. Nixon måtte face op til Watergate-affæren, og Steve Jobs grundlagde Apple i 1976. Den sørgelige 27-årsklub fik nye medlemmer, da Jimi Hendrix, Janis Joplin og Jim Morrison døde, diskofeberen rasede, Pink Floyds Dark side of the Moon tog prisen for bedst sælgende album i hele årtiet, og Studio 54 var det eneste sted at være, hvis man var noget. Der skete et mentalitetsskifte, som Tom Wolfe beskrev i sit essay The Me Decade and the Third Great Awakening i 1976 i New York Magazine. Her pointerede han, at hvor 60’erne handlede om fællesskabet, handlede 70’erne om individet. Måske var det blot, fordi der var flere individer, som rent faktisk stemmede i, derude i samfundet – nemlig kvinderne.

© Janis Joplin / Getty Images