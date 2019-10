En nem måde at opnå et feminint look på er med en damet taske, der, hvis du vælger en skarp version, samtidig udstråler autoritet. Tilføj sæsonens accessory som et ekstra element til din kjole eller dit hverdagsoutfit.

Louis Vuitton 16.500 kr. // The Row hos Matchesfashion.com ca. 25.100 kr. // Cult Gaia 2.100 kr. // Simone Rocha hos Farfetch.com 12.385 kr. // Tommy Hilfiger 1.200 kr. // Little Liffner ca. 2.575 kr.