Er du klar til en hvid vinter?

I foråret stiftede vi for alvor bekenskab med det hvide look fra top til tå, men nu er tendensen kommet igen. Denne vinter behøver du nemlig ikke iklæde dig brun, sort eller grøn for at være med på trenden.

For selvom mange af designerne denne sæson slår et slag for de mørke farver, er der også en lang række af modehusene, som går i den modsatte grøft. Det rene look med hvide klæder fra top til tå har sneget sig ind i vinterens kollektioner, og her er det især den hvide kjole, som er blevet vist på samtlige catwalks.

Der er altså noget for den enkeltes smag, når det kommer til vinterens smukkeste tendens – kjoler i nuancer lige fra knækket til kridhvid er nemlig repræsenteret blandt modehusene.