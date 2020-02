Meget positivt er sket, men der er endnu langt igen, mener Moussa Mchangama, modeekspert og medejer af rådgivningsvirksomheden In futurum.

“Det er vigtigt at opdele fokus, når vi taler om diversitet og repræsentation i modebranchen. En ting er det forbrugerrettede. Hvem er det, forbrugerne ser i form af modeller, influencere og så videre. Her er jeg positivt stemt, for det billede er blevet meget mere forskelligartet de sidste år. Takket været de sociale medier er der kommet langt flere mennesker om buddet med forskellige kroppe, religioner, køn, etnicitet og aldre, og modebranchen har, lidt langsomt måske, for alvor opdaget, at forbrugerne gerne vil se forskellige mennesker, så derfor har vi også set langt større repræsentation i modekampagner og magasiner. Der, hvor der stadig er en kæmpe udfordring, er, når det gælder, hvem der sidder i modens magtcentrum. Her er det stadig meget homogent, hvidt, tyndt og rigt.”

Det giver den danske designer og butiksindehaver Mads Nørgaard ham ret i. Han har længe arbejdet med et bredere modelcast end mange af sine danske kollegaer, når det gælder kampagner og lookbooks. For nylig tog firmaet næste skridt og lavede en direkte diversitetspolitik, ikke fordi deres forståelse af diversitet har ændret sig, men fordi de i takt med det forøgede fokus oplever et behov for at sætte ord på, hvad det er de gør og hvorfor:

“Modebranchen viser overordnet et meget snævert billede af mennesker. Det er, som om der kun laves tøj til hvide teenagere, og det synes jeg er meget ærgerligt. Når vi tager billeder af nyt tøj, gør vi os derfor umage med at vise forskellige kropstyper, etniciteter og aldre. Det gør vi ganske enkelt, fordi vi godt kan lide forskelle. Det gælder også i butikken, hvor tre af de ansatte har været her i over 50 år og arbejder side om side med en masse unge. Det handler om personalepolitik, at man gør noget ud af at skabe en arbejdsplads, der kan rumme forskellige typer mennesker, for diversitet gælder lige så meget indadtil som udadtil.”