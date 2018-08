Farvel, mom-jeans: Her er 2018's nye denimtrend

Hvis der er én jeansmodel, som har haft en fast plads i modebilledet de seneste år, er det mom-jeans. Du kender dem: Semi-høj talje, ingen stretch, vintage-inspirerede med lige, stumpede ben.

Selvom mom-jeans formentlig aldrig går helt af mode, må den populære model alligevel vige førstepladsen for en andet silhuet, som er vendt tilbage. Pludselig er vi begyndt at sukke efter 70'ernes brede jeans med svaj, som går helt ned over anklen, og gør sig særdeles godt med et par høje hæle.