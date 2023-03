Foråret kalder på flæser og romantik

Flæser var uden tvivl en af de helt store tendenser på catwalken, da SS23-kollektionerne blev vist frem i sensommeren 2022 under modeugen i henholdsvis Milano, Paris og New York – og nu, et halvt års tid efter, er flæserne begyndt at dukke op på butikshylderne. Under modeugerne var det blandt andet Chanel, Givenchy, Poster Girl, KNWLS og Victoria Beckham, der serverede flæser på catwalken, og vi var især vilde med, hvordan de delikate og elegante flæser tilføjede volumen og bevægelse til kjoler og nederdele.

Selvom flæserne har et feminint og elegant udtryk, blev de på catwalken også kombineret med neutrale nuancer, print og statement-bælter, der satte en dæmper på romantikken og styrede looket over i en rå og upoleret retning.

Nedenfor har vi samlet nogle af de smukke looks fra catwalken, og vi har også fundet et par af vores flæsede favoritter, som du kan få fingrene i lige nu – og som er ret perfekte til forårets festligheder.