Forårets tendens er langt fra ny, men nu må looket gerne være sexet

Den er næsten selvskrevet, når vi gang på gang tuner ind på forårs- og sommermoden: Forestillingen om Blixen på savannen, solbrændt hud i khakiklæder, rustikke materialer, det kun klæder at få lidt jordstøv på, vandrestøvler til bare ben og tidløse silhuetter med et par få, opdaterede detaljer, der refererer dels til 80’erne, hvor skjorten måske skal have ekstrabrede skuldre, dels til 70’erne, hvor et tørklæde om håret, bløde silhuetter og store solbriller giver safari-looket et boho-strejf.

Det nye er, at looket gerne må være lidt mere sexet end normalt, men det allervigtigste er at komme tæt på naturen. At omfavne og indtage den.

Bliv inspireret til safaritendensen anno 2020 herunder.