90’er-nostalgi baner vejen for flere af forårets største tendenser. En af dem er det forførende materiale satin, der bedst huskes

fra Tom Fords kollektioner for Gucci, hvor det svøbte sig om hans muser – fra Jennifer Lopez til Gwyneth Paltrow. Tom Fords Gucci var en hyldest til den sexede og uafhængige kvinde, og det er hende, designerne igen fremhæver – blandt andet med det raffinerede materiale, der fremelsker det kvindelige, men også har noget kitschet over sig.

© Anna Stokland / Balenciaga SS19