Glem sweatsuitet: Nu er det tid til at rette blikket mod dette klassiske sæt

Et suit giver ikke blot et elegant og klassisk look, men er tilmed belejligt at have i klædeskabet for at undgå de værste tøjkriser. Du behøver nemlig ikke både tage stilling til meget andet, end hvilke sko og accessories, du vil style suitet med.

Suitet er desuden en god investering, da det kan bruges både til hverdag og fest. For et afslappet hverdagslook kan du tilsætte et par sneakers samt en basic t-shirt eller en skjorte som hos The Row – eller brug en rullekravestrik under som hos Stella McCartney på de særligt kølige dage. Udskift dine sneakers med et par fine højhælede sko og en top som hos Victoria Beckham for en mere festlig styling.

Herunder har vi udvalgt en række flotte suits, så du selv kan hoppe med på den klassiske og samtidig cool suit-tendens.