Her er bukserne, du skal købe nu

Fløjl begyndte for alvor at vinde frem sidste efterår, da modehuse som Prada, Mulberry og Marc Jacobs havde inkluderet det tykke materiale i deres efterårskollektioner.

Tendensen dominerer også modebilledet denne sæson, hvor særligt fløjlsbukser har fået en fremtrædende plads på butikshylderne.

Fløjl er både behageligt, anvendeligt og lunt, så det går godt i spænd med de kolde måneder. Kombinér fløjlsbukserne med en feminin top i et let materiale, så dit udtryk ikke bliver alt for tungt, og tilsæt et par store øreringe og høje ankelstøvler.

Vi har samlet vores syv favoritter herunder.