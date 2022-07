En lav talje, masser af lommer og en praktisk, laid-back attitude. Sådan kan en af sæsonens største buksetendenser, nemlig cargobukserne, nok bedst beskrives.

De baggy bukser, som du nok kan genkende fra 00'ernes modetendenser, blev i sin tid for alvor populære, da Carrie Bradshaw havde et par på i Sex and the City – og hurtigt derefter var de at finde i manges garderober.

Efter at have været lagt på hylden i nogle år er bukserne nu vendt tilbage, efter at brands og modehuse som Off-White, Jacquemus og Saks Potts er kommet med deres bud på en nyfortolkning af de karakteristiske Y2K-bukser.

Mens de originale bukser ofte kunne opleves med militærprint, beviser de forskellige designere denne sæson, at cargobukserne sagtens kan få et helt nyt og smart udtryk ved brug af alt fra klassiske nuancer som beige og army til, som hos Chanel, pink tweed – og desuden kan du let style bukserne både ned og op til henholdsvis hverdag og fest, da de kan kombineres med alt fra sneakers til højhælede sko.