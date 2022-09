Her er jakken, som du skal skrive på din ønskeliste

Det er langt fra første gang, at vi støder på den cool college jakke – også kendt som varsity jakken – men dette efterår bør du overveje at sætte den på din ønskeliste. Jakken stammer faktisk helt tilbage fra 1865, hvor baseballholdet fra Harvard University introducerede et 'H' på holdets sweaters. Dette udviklede sig gennem årene til college jakken som vi kender den i dag.

De internationale catwalks har gennem tiderne adopteret jakken, og den er ikke længere kun at finde i amerikanske high school film. Sæsonens college jakke kommer i alverdens fit, farver og materialer - og du kan derfor hoppe med på tendensen uanset dit budget.