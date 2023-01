Her er sæsonens mest elegante accessory

Allerede i efteråret forudså vi, at den såkaldte 'opera glove' ville blive hot til foråret – som inden længe melder sin ankomst. Under fremvisningen af de kommende SS23-kollektioner meldte store modehuse såsom Givenchy, Dolce&Gabbana, Chanel, Fendi og Dior sig på banen med deres bud på den smukke 'opera glove'.

Under den københavnske modeuge blev den ekstravagante accessory også benyttet til at fuldende forskellige outfits på de københavnske catwalks – eksempelvis så vi handsken til både Iso.poetism og P.L.N.

Vi kan i hvert faldt konkludere, at 'oprea gloves' for alvor har meldt sin ankomst – og at trenden vil fortsætte ind i 2023.

Vi har nederst i artiklen samlet vores favoritter fra 89 kr.