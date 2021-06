Ender du også altid med at gå ud ad døren iklædt dine behagelige sneakers frem for et par festlige, højhælede sko?

De højhælede vælges ofte fra, fordi de simpelthen ikke er komfortable nok til, at man kan holde ud at have dem på en hel aften. Men det er ikke til at komme udenom, at hvis man gerne vil pifte sit outfit lidt op, så er et par sko med højde en nem genvej til at opnå et mere festligt look.

Hvis du heller ikke er glad ved tanken om at skulle iføre dig et par stiletter, men stadig gerne vil opgradere dit outfit, vil du nok blive mere end begejstret for en af sæsonens helt store sandaltendenser: plateauklipklapperne, som både er sofistikerede og behagelige.

Flere modehuse vakte den 90'er-inspirerede plateauhæl til live i sæsonens SS21-kollektioner. Her viste brands som Jacquemus og Coperni, at klipklapperne med den ekstra høje sål er et oplagt match til alt fra fine sommernederdele og cool habitjakker til mere casual shortssæt.