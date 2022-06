Du har måske bemærket, at kurvetasker har været et kæmpe hit de seneste par år – særligt i sommermånederne – og du er nok også stødt på den populære 'raffia'-taske fra Loewe, som sidste sommer var overalt at spotte på både Instagram og i gadebilledet.

Denne sæson har en ny udgave af de flettede tasker indtaget manges garderober: nemlig de håndvævede lædertasker fra Dragon Diffusion. Brandet er kendt for deres tidløse totes, som allerede er blevet spottet på flere berømtheder, herunder designer Ashley Olsen, samt på armen af flere populære Instagrammere såsom stylist Monikh, model Alexa Chung og influencer Marianne Smyth.

Uanset om du leder efter en ny shopper eller en praktisk strandtaske, kan du helt sikkert finde en taske fra brandet efter din smag – de kommer nemlig i flere forskellige størrelser, former og farver, ligesom mange highstreetbrands har lavet mere prisvenlige versioner af de flettede lædertasker.