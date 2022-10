Kan du bruge ballerinaer hele året?

Efterårets yndlingssko er i følge Miu Miu et par ballerinaer og tendensen er taget godt imod, for Miu Mius ballerinaer ses lige nu overalt på Instagram.

Selvom skoene ikke synes at være de mest praktiske her i efteråret, bliver de alligevel båret i alle slags terræn, så de kan altså sagtens bruges på koldere dage, men i regnvejr anbefales de trods alt ikke.

Sådan styler du ballererinaen til det danske efterårsvejr: Tilføj et par lækre uldsokker og style dem med et par baggy bukser og en fed t-shirt eller gå all-in på det feminine look med kjole eller nederdel tilsat et par strikkede benvarmere.