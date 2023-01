Kan du huske denne accessory fra 80'erne

I 1980'erne blev de ikoniske benvarmere parret med en lille trikot i neonfarver, der skar langt over hofterne og ikke efterlod meget til fantasien. Men i dag er stylingen lidt anderledes – de fleste styler den med et par sorte nylonstrømper, en mini nederdel og et par støvler, loafers, ballerinaer eller sneakers. Er du ikke den store fan af nederdelen, kan de også nemt styles med de populære leggings.

Og bare fordi det er smart, behøver det ikke være ubehageligt – de ellers udskammede benvarmere tilføjer nemlig noget ekstra varme til de ikke så varme strømpebukser eller leggings.

Første gang vi stiftede bekendtskab med benvarmere denne sæson var i forbindelse med ballet core trenden – men nu ses den nostalgiske accessory i mange flere sammenhænge, og de styles på flere forskellige måder, så du måske også vil hoppe med på trenden.