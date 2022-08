Klar på pynt? Kig efter disse accessories til håret

Accessories til håret hitter - og med god grund. Det er den perfekte detalje, der kan fuldende dit outfit - og få håret væk fra ansigtet på en let og elegant måde.

Hårpynt har haft en fast plads i modebilledet de sidste mange sæsoner – både i form af hårspænder, hårbøjler og tørklæder – og tager vi et kig på catwalken er det særligt de dekorative hårspænder, der er blevet til et musthave. Dette ses både hos Chanel og Blumarine, mens Versace (ikke så overraskende) går skridtet videre og mikser hårspændet med et andet populært item – silketørklædet. More is more.