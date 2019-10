Denne støvle er efterårets største hit

Vinterhalvåret er højsæson for støvler, og hvis du kaster et blik rundt i gadebilledet er der ingen tvivl om, at ankelstøvler er den mest populære silhuet.

Men i takt med 90'er-referencernes store dominans i modebilledet, må ankelstøvlerne snart vige pladsen for årtiets slanke, langskaftede støvler, der er blevet spottet på en lang række stilfulde kvinder som Kendall Jenner, Pernille Teisbæk og Gigi Hadid.