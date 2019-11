Her er den mest hypede designer lige nu

Du har med garanti spottet hendes signatur-måneprint mere end én gang i dit Instagram-feed på det seneste. New kid on the block Marine Serre har for alvor sat sit præg på modebilledet og har taget over som scenens kunstner og provokatør – ifølge nogle med potentiale som vor tids Jean Paul Gaultier.

Bodysuits, neon, kitch, space-age. Den franske designer viser mod og fantasi og reflekterer over sin samtid. Hun rykker grænser, pirrer sit publikum og giver dig frem for alt lov til at lege ekstra meget, når du klæder dig på.