Mary Janes har fået comeback, og vi har fundet 8 af de smukkeste par

Balletten danser sig ind på den internationale catwalk – nu forklædt som Mary Janes. Denne sæson byder på referencer til balletten i alle afskygninger, og det afspejles eksempelvis via ballerinaer, som har fået et stort comeback denne sæson. I forlængelse af populariteten omkring ballerinaer har Mary Janes nu også vundet indpas på den internationale modescene.

De store modehuse såsom Prada, Miu Miu og Comme Des Garcons har bidraget med deres version af Mary Janes under SS23, og skoene kommer derfor i mange udgaver – nogle har hæl, andre er flade, og der bliver også eksperimenteret med snuden på skoen, som kan findes i alverdens spidse, runder og kantede former.

Den romantiske tendens er lige nu aktuel i mange afskygninger, og den er på mange måder en stor kontrast til de 90'er- og 00'er-bølger, som har domineret i gadebilledet den seneste tid. Her er det især det slidte look, der også går under navnet Poor Core, som bliver omfavnet i modebilledet.