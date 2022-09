Modekampagner skudt på... en iPhone

Bente Oort for CR Magazine

BENTE OORT NEEDS TO GO OUT!

Sådan lyder overskriften på fotoserien, som den hollandske model skød for CR Magazine under lockdown. Den eneste person, som var til stede under skydningen var Bente selv, som var udstyret med en iPhone 11 Pro Max.

Resultatet blev til en interessant og helt igennem genial fotoserie på hele 15 billeder, hvor Bente ses poserende i et væld af forskellige looks, som hun selv har stylet fra bunden af.