Nostalgisk sommer-smykke vipper ankelkæden af pinden

Sidste år så vi opblomstringen af flere nostalgiske trends fra 90'erne, hvoraf ankelkæden var en af dem. Det har banet vej for andre tendenser fra samme periode, og nu er turen kommet til endnu et smykke fra fortiden: tåringen.

Tåringen havde sin storhedstid i 90'erne, for siden at gå i glemmebogen. Nu har det nostalgiske smykke listet sig tilbage ind i modebilledet, og er blandt andet set på Kylie Jenner, der kombinerede flere små glimtende ringe med et par at tidens klipklapper.