Nu er denne kombination fra 90'erne tilbage

Det er efterhånden mere blevet reglen fremfor undtagelsen, at vi stifter bekendskab med tendenser fra tidligere – især 90'erne og 00'erne har været et stort hit de seneste mange sæsoner. Og nu er der endnu en tendens fra 90'erne, som er tilbage i modebilledet.

Nederdele eller kjoler over bukser? Ja, du læste rigtigt – denne 90'er-kombination er tilbage i modebilledet. Nu er kombinationen mere poleret og moden. Mulighederne for denne kombination er mange, men vi vil råde dig til at vælge et par boot-cut-lignende bukser, som du kan style med din favoritnederdel eller favoritkjole – det kan være alt fra maxi-kjole til miniskirt.

Vi har samlet inspiration til dig herunder, og nederst i artiklen finder du et shoppinggalleri med bukser, kjoler og nederdele, som kan mixes på kryds og tværs. Vi vil dog anbefale dig, at du kigger en ekstra gang i din egen garderobe eller måske tager et kig i din mors garderobe, før du investerer i nye items til denne trend – det kunne meget vel være, at du allerede havde et par items, som kan kombineres. Kig med nedenfor og find din favoritkombination.