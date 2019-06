Overraskende farve er nu mere populær end lyserød

Det startede i det stille. Langsomt voksede det frem i modebilledet og på Instagram, for nu at være nået ud på gadeplan.

Nu hersker der ikke længere tvivl om, at den hypede lyserøde – millennial pink – må vige pladsen for en ny farve, for lige nu er alle vilde med alle nuancer af grøn.

Det er i særdeleshed den limegrønne farve, der har fanget modefolkets opmærksomhed, og står det til samtlige modehuse og highstreetmærker ser farven ikke ud til at forsvinde foreløbigt.

Herunder har vi samlet lidt inspiration til en limegrøn sommergarderobe.