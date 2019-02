Her er de flatterende bukser, du skal købe nu

Det nye år byder på en lang række nye tendenser. En af de silhuetter, som allerede har markeret sig i gadebilledet, er de såkaldte paperbag-bukser, der er kendetegnet ved at have høj og markeret talje, som gerne er forsynet med et bælte, mens pasformen er løsere omkring hofter og ben.

Markeringen af taljen og den ellers afslappede silhuet gør bukserne universelt flatterende, og samtidig er designet et lige dele elegant og komfortabelt valg. Der er altså al mulig grund til at hoppe med på tendensen, som kommer i en lang række stoftyper, stilarter og prislejer.

Sørg for at stikke din overdel ned i bukserne, så de kommer til deres fulde ret – og find mere inspiration til styling herunder.