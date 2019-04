Pinsesse Dianas stiltrick er tilbage

De seneste år har Prinsesse Dianas ikoniske stil igen fået modeverdenens opmærksomhed. Det gælder både design som prikkede pufærmer og spadseredragter, men også prinsessens særegne styling.

Senest er et af Dianas outfits fra slutningen af 80'erne atter blevet populært blandt stilikoner verden over, som er begyndt at stoppe løse bukser eller jeans ned i et par langskaftede cowboystøvler.