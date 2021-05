Det seneste år har budt på gensyn med en lang række af 00'ernes mest omdiskuterede tendenser, både på catwalken og i gadebilledet. Det gælder blandt andet veloursæt a la Juicy Couture, mavekæder og plateau-sandaler, for bare at nævne nogle få. Det lader dog til, at der er én tendens, som 00'erne kan beholde – og det er er de stramme bukser.

Mange husker nok særligt de stramme jeans, der var så tætsiddende, at de nærmest var malede på – men intet tyder på, at vi lige foreløbig kommer til at få et gensyn med dem. Sæsonens buksetendens har nemlig et helt andet look, og de er både elegante og mere behagelige.

Bukserne, vi ser i SS21-kollektionerne, bærer over det meste af linjen præg af en løs og afslappet silhuet. De løse bukseben med masser af vidde præger nemlig alt fra habitbukser, som vi blandt andet ser hos The Row og Louis Vuitton, til jeans som hos Chloé og Chanel.

Mon ikke tendensen vil falde i de flestes smag, efter at mange har vænnet sig til en noget mere løs buksemodel med de bløde og behagelige loungewear-underdele og sweatpants, som vi har båret på hjemmekontorerne det seneste års tid?

Buksetendensen beviser i hvert fald, at vi ikke behøver at gå på kompromis med den behagelige pasform, selvom vi så småt er begyndt at gå ud igen og dermed trække i de mere festlige outfits.