Sådan skal dine ærmer se ud denne sæson

80'erne har længe spøgt i modebilledet, og nu er endnu en af årtiets kendetegn vendt tilbage, da de fyldige pufærmer har fundet vej til alt fra bluser til cocktailkjoler.

Ganni er bannerfører for tendensen og har gennem længere tid haft de puffede ærmer som en signatur. Siden har det danske kjolemærke Rotate Birger Christensen også meldt sig på banen med en kort cocktailkjole med voluminøse pufærmer, som er mærkets bedst sælgende design.

De overdimensionerede ærmer er nu også at finde på highstreetbutikkernes hylder, og du kan finde inspiration til at bære pufærmer, uden at ligne en Disney-prinsesse, herunder.