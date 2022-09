Sådan skal efterårets læderjakke se ud

Den cool, rå og oversized læderjakke er tilbage - og fylder på både catwalken, i gadebilledet og sikkert også i din instagram feed. Jakken er perfekt netop nu, hvor efteråret er begyndt at kunne mærkes på temperaturen. Miks den med et miniskirt (eller mikroskirt), et par støvler og en t-shirt, eller brug den som kontrast til et mere elegant look stylet med herrebukser, en ulden strik og et par ballerinaer.

“En garderobe er ikke komplet uden mindst én læderjakke. En læderjakke holder for evigt, og som regel bliver den kun bliver flottere med tiden. Den går aldrig af mode, og så kan den også findes vintage med det helt rette patina-look.”