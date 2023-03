Sæsonens hidtil hotteste nederdel

Den kommer i mange udgaver men med en soleklar fællesnævner: denim. Vi ser den lange denimnederdel overalt lige nu, og særligt vores Instagram-feed bærer præg af, at denne tendens har overtaget.

Den lange denimnederdel kommer i flere længder – til knæene, over knæene eller den gulvlange. Mulighederne er mange, den skal bare være i denim. Style din lange denimnederdel med en hvid t-shirt og et er par sneakers, eller gør den mere festlig med en smart top og et par lange støvler.

Selvom vi har sagt hej til den lang denim-nederdel, er mini-skirtet endnu ikke ude at billedet, den har nemlig været populær siden Miu Miu viste deres SS22-kollektion frem på catwalken. Men ligeså populær mini-skirtet har været, ja ligeså populær er den lange denimnederdel blevet. Læs med nedenfor og find din næste favorit.