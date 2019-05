Sæsonens key item rimer på både sex og sport

Svævende start

I Frankrig i 1838 kom Jules Léotard til verden. Med en far, der drev en lokal swimmingpool i Toulouse, begyndte den lille dreng fra en tidlig alder at øve sig i gymnastiske spring hen over vand. Hans udstyr og øvelser blev mere og mere avancerede, og 12. november 1859 blev Léotard den første person, der udførte en flyvende trapezøvelse, da han svingede sig hen over tre barer i Cirque d’Hiver. Léotard blev verdenskendt, og musikeren George Leybourne skrev en sang om ham med titlen The Daring Young Man on the Flying Trapeze.

Men den flyvende akrobat gjorde mere end at opfinde trapezen. Til sin farefulde optræden udviklede den unge franskmand en dragt, der sad så strømlinet på kroppen, at gymnasten var sikret både komfort og opmærksomhed fra det kvindelige publikum. Dragten, der blev navngivet leotard efter sin skaber, vakte også stor begejstring hos akrobater, dansere og andre gymnaster, og således – højt hævet over jorden i et fransk cirkus – blev bodystockingen født.