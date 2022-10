Sæsonens smarteste overgangsjakke

Der findes mange forskellige overgangsjakker - alt fra lange frakker til korte læderjakker. Og der hersker ingen tvivl om, at læderjakken er en sand garderobeklassiker. Denne sæson er det en særlig type læderjakke, der har indtaget modebilledet: nemlig den rå racer jakke - et mere farverigt take på bikerjakken, som er inspireret af motorsporten.

Det er især Bella Hadid, der har bragt racer jakken ind i modebilledet og vist flere forskellige fortolkninger af jakken. Du kan enten køre stilen fuldt ud og style den med et par slidte jeans og chunky støvler - eller gøre som Emili Sindlev og style den med nogle lidt mere farverige og feminine styles.

Racer jakken fås i mange forskellige farvekombinationer - nedenfor har vi fundet fire af vores favoritter, der er at finde i butikkerne netop nu.