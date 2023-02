Shine bright fra top til tå

Der er tale om den vilde og festlige metalliske farve, som denne sæson har sneget sig ind i diverse kollektioner. Farven, der bestemt ikke er til at overse, skiller sig utvivlsomt ud fra den neutrale farveskala, som ellers plejer at præget modebilledet i vinter-sæsonen.

Denne besættelse af sølv og metalliske materialer har også en betydelig indflydelse, når det kommer til accessories. Mange af de ikoniske styles, som vi kender og elsker, ser ud til at have fået et fornyet look – blandt andet den ikoniske og klassiske Jackie taske fra Gucci eller slingbacks fra Prada.

Den metalliske farve er et oplagt valg til at pifte dit outfit op, når festlige anledninger melder sig. Hvis du har mod på det, kan du gå efter et sølv metallisk outfit fra top til tå – enten i form af et jakkesæt eller en kjole. Alternativt kan du pifte dine mere basis og klassiske fund op med blot et enkelt sejt item i den vilde farve – eksempelvis et par stilletter eller en taske. På den måde vil du med garanti lyse op blandt vinterens typiske mørke og afdæmpede farveskala.