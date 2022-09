Shop sæsonens hotteste tendenser vintage

OVERSIZED BLAZER

Den nemmeste trend du finder brugt, er den oversized blazer. Kig i herresektionen, og vær endelig ikke bleg for at prøve dem på – du vil uden tvivl blive overrasket over, hvor mange der klæder dig. Style med et par jeans og sneakers til hverdag, eller stilletter og kjole for et mere sofistikeret aftenlook.