Diesel er blandt de modehuse, der opretholder begejstringen for denim, og det kom igen til syne under modeugen i Milano, da de fremviste deres FW23-kollektion. Her sendte de denim-påklædte modeller ned af catwalken i vaske ægte 00'er stil.

Hvad angår stylingen af dine skinny jeans, er der rig mulighed for at sætte kreativiteten på spil. Både mavekæder og statement-bælter bidrager til den igangværende 00'er trend.

Den aktuelle streetstyle der kan ses i gadebilledet viser dog noget en anden kombinationsmulighed – cowboy støvler og skinny jeans. Se hvordan du kan style dem i denne video: