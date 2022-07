Skriv dette item øverst på din shoppeliste

Vi drømmer nok alle om at have den perfekte basisgarderobe, og hvis du ikke allerede har den perfekte hvide tanktop, bør du bestemt overveje at investere i en. Garderobeklassikeren, der aldrig helt har været væk, dukkede op på AW22 catwalken hos både Prada, Bottega Veneta og Chloé, som dermed slog fast, at den hvide tanktop er mere end bare en basic i garderoben.

Kombiner tanktoppen med dine yndlings jeans, en smuk nederdel eller et par casual shorts. Prada viste en helt klassisk hvid tanktop med et lille logo, mens den hos Bottega Veneta har fået en dybere udskæring. Én ting er dog sikkert; sæt tanktoppen øverst på din shoppeliste.