Denne sommer vil du derfor kunne spore spejdersport i både tøj, sko og accessories. Det betyder blandt andet, at fiskerhatten vil vippe bøllehatten af pinden som sommerens mest populære hovedbeklædning.

Fiskerhatten, der er kendetegnet ved en bred skygge og et sæt praktiske snore under hagen, var en del af flere shows under modeugen i København, hvor blandt andre Ganni slog et slag for det iøjnefaldende design.