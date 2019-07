Vi drømmer med vores tøj. Og kommer måske et smut ud i verden uden at brænde unødvendigt meget CO2 af på en flyrejse. På den måde bliver tendensen dobbeltsidet, for i hverdagsflugten ligger også en løftet pegefinger om netop at anerkende hverdagens ulidelige pres og de politiske, kulturelle og klimamæssige kriser, vi står over for. Flygt ud af virkeligheden og ind i skabet, javel. Men kom ud med overskud og energi nok til rent faktisk at forholde dig til, hvad fremtiden byder på.