Trenden der holder dine fødder varme uanset fodtøj

Der er ét tilbehør (nok snarere to kombineret), der især vinder vores hjerter i denne sæson – selvom det altid er blevet betragtet som lidt af et fashion no-go. Her taler vi om uldsokker stylet med enten loafers, ballerinaer eller stilletter.

Det er især modehuse såsom Miu Miu, som vi kan takke for, at denne kombination har fået ben at gå på. Nu er selv de helt store mode-influencers trukket i uldsokkerne, og under den netop afsluttede modeuge var der også uldsokker at spotte på gæster og modeller.

Men hvordan styler man uldsokker dette forår? Heldigvis er næsten alle typer sko en god kombination. Alt fra loafers og ballerinas til UGG´s, sneakers og stiletter – you name it. Nederst i artiklen finder du et par bud på forskellige uldsokker, hvis du er fristet til at hoppe med på denne trend.