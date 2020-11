Der er intet bedre end at hoppe i et blødt og behageligt sæt tøj om vinteren, som samtidig er stilfuldt. Heldigvis har de mange timer, vi har brugt på hjemmekontorerne som konsekvens af Covid-19, fået highstreetmærkerne og modehusene til at producere de lækreste items til vores hjemmekontordage, og noget tyder på, at tendensen er kommet for at blive.

Strikvesten har for alvor slået igennem i 2020, og highstreetmærkerne har kastet sig over cashmereulden for at skabe bløde items til overkommelige priser. De varme materialer har også gjort deres indtog i den mere festlige garderobe og har givet sæsonens festkjole et behageligt twist.

Flere af de store tendenser fra 90’erne og 00’erne har også fået comeback i år, blandt andet Paris Hiltons og Kim Kardsahians tracksuit i velour. Også sweatsuits og striksæt har bevist deres popularitet – både i gadebilledet og på Instagram.

Vil du investere i lækre basics til de kolde vintermåneder, har vi fundet en række bløde og stilfulde items, der gør årstiden lidt sjovere at gå i møde.