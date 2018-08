Denne sommer har leopardprint domineret de danske kvinders kjoler, bukser og bøllehatte, men nu ser det ud til, at pletterne må vige pladsen for et andet dyreprint.

Zebraens striber er begyndt at indtage design hos toneangivende brands som Ganni, samt highstreetfavoritterne Topshop og Mango.

Denne sæson kommer zebraprintet ikke kun i sort og hvid, men også i sort og beige, og pryder alt fra kjoler til fodtøj og jumpsuits.

Der er flere muligheder i styling af zebraprint, end man umiddelbart skulle tro. Du kan vælge at sætte det sammen med ensfarvede items, men det går også flot med Burberrys beige tern – og hvis du er rigtig modig, kan du kombinere zebra og leopard.

Vi har samlet zebrastribede fund nedenfor, så du kan tilføje det vilde dyreprint til klædeskabet.

Psst ... zebraprint er bare én af de ting, danske kvinder ikke kan få nok af!