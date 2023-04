Tips og tricks til hvordan du pakker din kuffert

Pakning af kuffert er en af de mere stressende processer, der hører med til det at tage på ferie. Vi har alle prøvet at kæmpe med at få pakket kufferten helt optimalt, og du genkender måske scenariet, hvor du ud af det blå bliver grebet af en tanke om, at du lige skal have et ekstra par sko med – just in case. Det er med andre ord ikke altid lige nemt at få plads til hele pakkelisten i kufferten, så her får du et par hacks til, hvordan det kan blive en smule nemmere.