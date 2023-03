Træskoen er årets forårssko

Der er forhåbentlig udsigt til lunere dage før eller siden, og det betyder, at forårsgarderoben snart skal hænges frem. Hvad fodtøjet angår, er komfort en høj prioritering denne sæson. Du kan nok huske dem, fordi de stod i bedstemors og bedstefars kolonihavehus – netop træskoene.

Udover skoens behagelige pasform behøves tiden næppe at bruges på at binde snørebånd. Det er fuldstændig som at hoppe ned i et par hjemmesko – meget bedre bliver det ikke. De mange brands, som denne sæson inkorporerer træskoen i deres kollektioner, har optimeret skoens udtryk, og sat deres eget præg på den gammeldags workwear-sko.

Nederst i artiklen finder du et shopping-galleri med vores favoritter på træsko – og der også sneget sig et par mules ind i galleriet.